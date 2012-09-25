Когда-нибудь Партия регионов сделает русский вторым государственным (ВИДЕО)

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ не поддерживает инициативу народного депутата Александра ЧЕРНОМОРОВА, который зарегистрировал в парламенте проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной языковой политики».

«В настоящий момент большинство тех, кто не попадет в пул избранных людей в парламент, начинает себя пиарить различными способами и образами. И вот эти пиар-акции проводят все», - сказал МОГИЛЕВ, назвав указанный проект «популистским».

На вопрос журналиста, последуют ли оргвыводы в отношении депутата, который попал в парламент страны по спискам Партии регионов, МОГИЛЕВ сказал, что ЧЕРНОМОРОВ исключен из рядов ПР, передает корреспондент "АН-Крым".

Премьер также сообщил, что в планах Партии регионов проект закона о придании русскому языку статуса второго государственного есть. «Надо понимать реальную ситуацию, когда закон может быть принят. Он может быть принят только в том случае, когда будет конституционное большинство в Верховной Раде Украины», - объяснил МОГИЛЕВ.

Как известно, проект закона ЧЕРНОМОРОВА усиливает защиту языковых прав русского и русскоязычного населения Украины.