Могилев выступил против хаотичной застройки Крыма (ВИДЕО)

Крымский премьер Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что видит одной из важных задач полное прекращение хаотичного строительства в автономии.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции после заседания Совета министров, передает корреспондент "АН-Крым", комментируя ситуацию с застройкой Царской тропы, повлекшей ее разрушение.

«Там, действительно, по вине застройщиков произошли изменения геологии грунтов. На сейчас мы обсудили с теми, кто там строит, чтобы за их счет там шли восстановительные работы. Думаю, они восстановят, и мы ликвидируем эту проблему. Хотя, с моей точки зрения, мы излишне насытили объектами строительства Южный берег Крыма, поэтому там инфраструктура не выдерживает таких нагрузок. Поэтому там надо применять меры по всей массе ограничений всего этого. В контексте этой мысли и вот сегодняшнего выступления, когда говорили о необходимости создания планов генеральной застройки всех наших городов и поселков в Крыму, то, что требует уже теперешнее законодательство, одна из важных задач: чтобы мы понимали, где, что мы можем строить, и как это будет планово развиваться, чтобы эту хаотичную застройку в Крыму полностью прекратить», - отметил МОГИЛЕВ.

Напомним, в настоящее время в районе Царской (Солнечной) тропы ведется строительство многоэтажных жилых домов, в результате чего разрушаются отдельные участки тропы.