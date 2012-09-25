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Барак Обама рассказал Вупи Голдберг, чем займется после отставки

25 сентября 2012, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Барак Обама рассказал Вупи Голдберг, чем займется после отставки
telegraph.co.uk

Действующий президент США посетил вместе со своей супругой Мишель ток-шоу актрисы Вупи Голдберг The View. В беседе с голливудской кинозвездой, а теперь и ведущей, Обама признался, что очень скучает по работе с детьми.

 Барак Обама хотел бы путешествовать по стране, организовывать для детей стажировки и курсы.
При этом ему еще есть чем заняться на посту главы государства, преподавание может подождать.

 В начале 1990-х годов после окончания школы права Гарварда Обама стал преподавателем аналогичной школы при Чикагском университете и проработал там в течение 12 лет. Он преподавал конституционное право.

НС

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