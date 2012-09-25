Тела жертв катастрофы польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском были перепутаны. Польские эксперты, проведя исследования ДНК эксгумированных на прошлой неделе тел, теперь в этом уверены.

ДНК-анализ проводился в двух независимых учреждениях — в Быдгощи и Вроцлаве. Отчеты двух экспертных групп совпали в том, что тела погибших под Смоленском пассажиров польского "борта №1" были перепутаны.



Потревожить тела шести погибших пришлось из-за подозрений, что они могли быть неверно опознаны, пояснил пресс-секретарь Главной военной прокуратуры Збигнев Жепа, сообщает ИТАР-ТАСС. Ранее были эксгумированы еще три тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском.



В настоящее время речь идет о двух пассажирках трагически завершившегося рейса — участнице польского профсоюзного движения "Солидарность" Анне Валентынович и общественном деятеле Тересе Валевской-Пшиялковской. Подтверждено, что Анна Валентынович была захоронена под именем Тересы Валевской-Пшиялковской. И наоборот, тело Валевской-Пшиялковской находилось в могиле под плитой с именем Анны Валентынович.



10 апреля 2010 года в авиакатастрофе польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 человек, находившихся на борту. В том жертвой крушения самолета стал и президент Польши Лех Качиньский.