В Крыму закрыли подпольный цех «левого» MacCoffee

Крымские правоохранители ликвидировали подпольный цех по незаконному производству кофе.

В частном доме 40-летний предприниматель оборудовал подпольный цех, где изготавливал и расфасовывал кофе под видом известной торговой марки MacCoffee, сообщили "АН-Крым" в секторе связей с общественностью крымского главка МВД.

«Нелегальное производство продукта было поставлено на поток. В арсенале бизнесмена находилось специальное оборудование, предназначенное для смешивания сухих смесей и упаковки готового кофе», - отмечают правоохранители.

В ходе обыска сотрудники милиции изъяли 152 пака MacCoffee, в каждом из которых находилось по 40 пакетов кофе, 840 железных двухсотграммовых банок кофе, а также 64 мешка сахара и 250 килограмм сухой молочной смеси. В настоящее время правообладателю направлено соответствующее письмо с целью установления суммы убытков. По предварительным данным эта сумма составляет более двухсот тысяч гривен, сообщил начальник УГСБЭП ГУМВД Украины в АРК полковник милиции Эдуард ОНАЦКИЙ.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 229 («незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара») УК Украины. Бизнесмену грозит наказание в виде штрафа, конфискации и уничтожения продукции, орудий и материалов, которые использовались для ее изготовления.