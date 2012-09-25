В Израиле в ожидании Судного дня закрыто воздушное пространство

Израиль в 13.00 закрыл свое воздушное пространство, порты и сухопутные КПП из-за предстоящего Судного дня. С заходом солнца начнется день, когда Всевышний выносит ныне живущим «приговор» на будущий год.

Еще через один-два часа по всей стране остановится автомобильный и железнодорожный транспорт, перестанут работать радио и телевидение, закроются все без исключения торговые и увеселительные заведения.



На палестинских территориях вводится режим изоляции, а в районах с мусульманским населением усиливаются меры безопасности, сообщает ИТАР-ТАСС.



В иудейском календаре Йом Кипур продлится до следующего заката. В Пятикнижии Йом Кипур называется еще и субботой суббот – в Судный день должны соблюдаться все запреты субботы, а также еще пять табу: нельзя есть, пить, умываться, предаваться плотским утехам, а также носить кожаную обувь. В то же время, запреты Йом Кипура могут быть нарушены, если речь идет о спасении жизни. Поэтому, помимо сил безопасности, в дежурном режиме будут действовать все экстренные службы.



