Анатолий Могилев заявил об уголовщине в «Таврии». Никакой политики (ВИДЕО)

Председатель Совета министров Крыма, почетный президент СК «Таврия» считает обоснованными проверки правоохранительных органов в симферопольском футбольном клубе.

Сегодня на пресс-конференции, комментируя вопрос "АН-Крым" об открытом письме болельщиков «Таврии» МОГИЛЕВУ, как почетному президенту команды, глава Совмина сказал: «Правоохранительные органы действуют по заявлениям, которые поступают к ним. Ко мне, в том числе, поступило заявление бывших сотрудников, уволенных из «Таврии», которые предъявляли имущественные претензии к руководству клуба».

По словам МОГИЛЕВА, указанные заявления направлены в соответствующие органы, которые проводят проверку. «В частности, главный тренер клуба (бывший наставник «Таврии» Семен АЛЬТМАН. – «АН-Крым») считает, что ему не выплатили заработную плату», - добавил почетный президент СК «Таврия».

«Причем здесь политика? – возразил МОГИЛЕВ, комментируя мнение о политической составляющей в проверках. - Речь идет об обычной уголовщине: раз не выплачивают заработную плату».

Как известно, генеральный директор СК «Таврия», депутат крымского парламента Сергей КУНИЦЫН баллотируется в Верховную Раду Украины по спискам партии «УДАР Виталия КЛИЧКО». Анатолий МОГИЛЕВ является председателем крымской республиканской организации Партии регионов.