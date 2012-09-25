Тибетское правительство в изгнании: регион напоминает лагерь с военными законами

Тибетское правительство в изгнании сообщает, что ситуация в оккупированном Китаем Тибете «невыносима», передаёт немецкий журнал «Spiegel». «В настоящее время регион напоминает лагерь».

Так заявил представитель правительства на встрече в северной Индии. В Дхарамсале - небольшом городке на севере Индии встретились сотни тибетских изгнанников, чтобы обсудить изменения в стратегии по отношению к Пекину. Это четырехдневное совещание стало крупнейшим собранием тибетского руководства за последние четыре года.



Тибетское правительство обвиняет Китай в том, что Тибет превратился в гигантский «лагерь». «В Тибете по-прежнему действуют негласные законы войны»,- сообщил спикер парламента Тибета в изгнании, Пенпа Церинг, на открытии заседания.

В знак протеста против китайской оккупации многие тибетцы в последние месяцы провели акции самосожжения. «Вопрос состоит в том, как мы, тибетцы в изгнании, должны вести себя в ответ на трагическую ситуацию в Тибете» - спрашивает Церинг.



Далай-лама, духовный лидер тибетцев, после своего ухода из политики не присутствует на заседании, но собирается по окончании встречи в пятницу провести молитву.



Китайцы оккупировали Тибет в 1951 году. Некоторые наблюдатели предполагают, что Си Цзиньпин, который, вероятно, станет новым президентом Китая, сможет вести более гибкую политику в отношении Тибета.





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