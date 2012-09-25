На компанию Apple снова подали в суд. Обвиняют в интеллектуальном воровстве

После запуска новой модели iPad на американский IT-гигант компанию Apple вновь подали иск в суд. Теперь это не Samsung. В интеллектуальном воровстве американскую компанию обвинили Швейцарские железные дороги.

Представитель SBB (Швейцарские федеральные железные дороги - Schweizerische Bundesbahnen, SBB) Рето Корманн заявил прессе: "Руководство SBB в ярости. Очевидно, Apple не посчитала нужным спросить разрешения на использование дизайна часов у железнодорожной компании. Мы в свою очередь пытаемся связаться с Apple, для того чтобы в финансовом и правовом смысле взять ситуацию под контроль".

Поясним, швейцарцы уверены,что часы, которыми Apple снабдила все новенькие планшетники iPad, в точности повторяют те, которые висят на швейцарских вокзалах. По заявлению SBB, производитель смартфонов использует уникальный дизайн, запатентованный швейцарцами: красные секундные стрелки с круглыми наконечниками.

Уточним, дизайн часов с красной секундной стрелкой разработан в 1944 году инженером Хансом Хильфикером. Авторские права на часы принадлежат Швейцарским федеральным железным дорогам (SBB). Однако SBB пока иск в суд не подала, железнодорожная компания заняла выжидающую позицию.

А вот производитель часов Mondaine, который не так давно лицензировал дизайн часов, подает на компанию Apple в суд, пишут Вести.