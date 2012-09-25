В США арестовали морских пехотинцев, сфотографированных с телами боевиков

Уголовные обвинения предъявлены двум морским пехотинцам, справившим малую нужду на тела афганских боевиков. Фигуранты дела - штаб-сержанты Джозеф Чемблин (Joseph Chamblin) и Эдвард Дептола (Edward Deptola), говорится в заявлении Пентагона.

Чемблин и Дептола будут отданы под военный трибунал.

Ранее в интернете появились видеозаписи, на которой американские морские пехотинцы (группа от 6 до 8 человек) мочатся на трупы убитых афганцев, события имели место в июле 2011 года в афганской провинции Гельменд.

Штаб-сержанты стали первыми фигурантами уголовного дела, которым были предъявлены уголовные обвинения. В конце августа 2012 года по делу о скандальной видеозаписи на других (троих) военнослужащих морской пехоты США были наложены дисциплинарные взыскания.

Ранее министр обороны США Леон Панетта публично извинился за действия морпехов и пообещал строго наказать виновных.