В Сирии дети подвергаются пыткам

Британская благотворительная организация "Помощь детям" обнародовала новый доклад, в котором утверждается, что дети в Сирии подвергаются похищениям и пыткам. Правозащитники считают, что все случаи грубого нарушения прав детей в Сирии должны быть задокументированы.

Доклад основывается на рассказах детей беженцев. В докладе говорится, что фактически каждый ребенок видел одного из членов своей семьи убитым.

Организация призвала ООН увеличить свое присутствие в Сирии с тем, чтобы не допустить роста насилия в отношении детей, передает Би-Би-Си.