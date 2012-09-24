Королева Елизавета II выкупила свои портреты работы Энди Уорхола

Елизавета II выкупила для Королевского собрания Великобритании четыре своих портрета, написанных Энди Уорхолом. Принято считать, что эта серия, созданная в 85-ом году, была последним творением знаменитого художника.

Портреты были написаны по фотографии. Они стали частью так называемой "королевской" серии: помимо Елизаветы, отец поп-арта изобразил королев Нидерландов, Дании и Свазиленда. Все картины этой серии усыпаны бриллиантовой крошкой и кусочками битого стекла.



Цена лота до сих пор неизвестна публике, передал "Маяк". Приблизительная стоимость оценивалась в пределах от 60-ти до 90-та тысяч долларов.

Энди Уорхол (настоящее имя - Андрей Вархола; 6 августа 1928 — 22 февраля 1987) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.