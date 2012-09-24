Тысячи студентов провели акцию протеста в Тбилиси

Масштабная акция студентов, которые выражали возмущение жестоким обращением и издевательствами над заключенными в тюрьмах, прошла сегодня в Тбилиси. Студенты пообещали продолжить проведение массовых акций протеста.



Студенты собрались у Тбилисского государственного университета и двинулись шествием к зданию министерства обороны Грузии, которое возглавлял недавно ушедший в отставку с поста министра внутренних дел Грузии Бачо Ахалая.

От здания министерства студенты, держа в руках транспаранты и плакаты, направились к столичному Дому юстиции.

В акции приняли участие несколько тысяч студентов тбилисских вузов. По маршруту движения митингующих перекрывалось автомобильное движение, студенты блокировали проезжую часть. В результате на центральных дорогах города возникали заторы и пробки. Во время акции у здания Дома юстиции, расположенного на набережной реки Кура у моста Бараташвили, в течение нескольких часов было блокировано автомобильное движение по одной из самых оживленных трасс в самом центре Тбилиси.





