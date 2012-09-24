Застрявшие в Симферополе поляки благополучно погрузились в самолет

Несколько минут назад решилась проблема с вылетом из Симферополя в Варшаву группы польских туристов в составе 75-ти человек, а также 25-ти крымчан, собравшихся на экскурсию в Польшу.

Как передает из аэропорта корреспондент "АН-Крым", в эти минуты началась посадка туристов на чартерный авиарейс Симферополь – Варшава, который был запланирован сегодня на 10:20. Самолет должен вылететь с минуты на минуты.

Отметим, что проблему удалось разрешить при содействии министра курортов и туризма Крыма Александра ЛИЕВА. Он сообщил журналистам, что сумма долга туроператора авиаперевозчику Air Onix «исчисляется в сотнях тысяч долларов».

Довольный тем, что удалось решить вопрос с вылетом поляков и крымчан в Варшаву, ЛИЕВ купил им три ящика шампанского за собственные деньги. «Чтобы в дороге было веселее», – сказал министр.

При этом некоторые улетавшие в сердцах сказали, что уже «лучше доставать водку из багажа».

