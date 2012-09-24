Грузия и Франция совместно расследуют связи «воров в законе»

Замминистра юстиции Тина Бурджалиани проводит консультации в Париже. По ее словам. французские правоохранители предоставили грузинской стороне некую интересную информацию.

"В Париже я нахожусь вместе с представителями МВД, которые проводят встречи с представителями Национальной жандармерии. Несколько недель назад премьер-министр Грузии встречался с главой МИД Франции. Наши консультации касаются следствия, которое ведет французская жандармерия и по тем же вопросам ведется следствие и в МВД Грузии. Дело касается связей представителей грузинской организованной преступности, в частности, "воров в законе", с некоторыми грузинскими политиками и незаконных связей с целью дестабилизации и создания беспорядков к выборам 1 октября, в том числе и насильственным путем", - заявляет Бурджалиани.



По ее словам, больше деталей станут известны общественности завтра, сообщает «Грузия Онлайн».



