Европарламент не признает результаты выборов в Белоруссии

Европейский парламент не сможет установить официальные отношения с новым парламентом Белоруссии. Тем самым он не признает результаты в Белоруссии парламентских выборов. Соответствующее заявление размещено на сайте главы ЕП.

«Я глубоко сожалею, что парламентские выборы в Белоруссии в очередной раз не соответствовали международным стандартам справедливого и прозрачного избирательного процесса, – заявил глава Европарламента Мартин Шульц. – В ситуации, когда лидеры оппозиции остаются в тюрьме, когда некоторым оппозиционным кандидатам отказано в регистрации, а народу затыкают рот, произошла насмешка над демократическими выборами», сообщает gazeta.ru.



По словам Шульца, выборы в Белоруссии «были омрачены ограничениями доступа к СМИ, препятствиями, которые чинились международным наблюдателям при контроле за подсчетом голосов, а также сообщениями о давлении на различные группы избирателей. Страна по-прежнему идет по недемократическому пути, лишая своих граждан гражданских прав и прав пользоваться преимуществами более тесного сотрудничества с Евросоюзом».



Кроме того, перед выборами, вопреки требованиям ЕС, так и не были освобождены политические заключенные, содержащиеся в белорусских тюрьмах и колониях.



«Я сожалею, что в этой ситуации Европарламент не сможет установить официальные отношения с белорусским парламентом. Я уже давно утратил иллюзии относительно доброй воли белорусского руководства взять на себя обязательства для того, чтобы провести демократические реформы», – пишет Мартин Шульц в своем заявлении.





