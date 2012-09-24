Британцы осудили публикацию фотографий голой Кейт

По данным опроса, опубликованного в «Sunday Time»,семь миллионов британцев увидели фотографии топлес жены принца Уильяма в интернете. Большинство из них критично отнеслись к выходу в СМИ этих фотографий.

Согласно опросу, проведенному институтом общественного мнения YouGov, почти 20 процентов британцев признались, что кликали на изображение Кейт в интернете. «Вероятно, они делали это для того, чтобы вызвать недовольство королевской семьи по поводу размещения фотографий», пишет «Sunday Times». 73 процента респондентов осудили размещение подобных фотографий.



