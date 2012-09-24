В Чехии предъявлены обвинения отравителям

В Чехии предъявлены в понедельник обвинения двум мужчинам, подозреваемым в подделке спиртного. Как утверждает следствие, оба сознательно добавляли метиловый спирт в напитки, которые выдавались ими за ром и водку.

Одному из них грозит 12 лет тюрьмы, второму - 20, передает "Маяк". Один из обвиняемых работал в фирме, занимавшейся производством незамерзающей жидкости для очистки автомобильных стекол. Поэтому ни у кого не вызвало подозрений, когда он закупил крупную партию метилового спирта.

"АН" писали, что имена предполагаемых виновников гибели 25 человек не разглашаются.