На вокзале г. Франкфурта недовольный пассажир толкнул курильщика на ж/д пути
24 сентября 2012, 20:39 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
На железнодорожном вокзале г. Франкфурт на Майне между пассажирами произошёл спор из-за курения, в результате которого курящий мужчина упал на пути. Инициатор драки был арестован.
По сообщениям полиции, в воскресенье вечером 43-летний мужчина из Берлина, страдающий астмой, пытался доказать 35-летнему жителю Штутгарта, что на территории вокзала курение запрещено. Так как объяснение не подействовало на курильщика, то астматик, опасаясь за своё здоровье, решил прибегнуть к жестким мерам и ударил нарушителя правил с такой силой, что тот упал на пути.
Пострадавший был доставлен в больницу с легкими повреждениями и жалобой на отдышку.
Инициатор драки был арестован. После установления личности и возбуждении дела по статье «нанесение телесных повреждений», нарушитель порядка был освобожден.