На вокзале г. Франкфурта недовольный пассажир толкнул курильщика на ж/д пути

На железнодорожном вокзале г. Франкфурт на Майне между пассажирами произошёл спор из-за курения, в результате которого курящий мужчина упал на пути. Инициатор драки был арестован.

По сообщениям полиции, в воскресенье вечером 43-летний мужчина из Берлина, страдающий астмой, пытался доказать 35-летнему жителю Штутгарта, что на территории вокзала курение запрещено. Так как объяснение не подействовало на курильщика, то астматик, опасаясь за своё здоровье, решил прибегнуть к жестким мерам и ударил нарушителя правил с такой силой, что тот упал на пути.



Пострадавший был доставлен в больницу с легкими повреждениями и жалобой на отдышку.

Инициатор драки был арестован. После установления личности и возбуждении дела по статье «нанесение телесных повреждений», нарушитель порядка был освобожден.