Чешские полицейские установили двух главных подозреваемых в распространении суррогатного алкоголя. Личность подозреваемых не разглашается, сообщается лишь, что один из них является 42-летним уроженцем города Острава.

Роспотребнадзор в минувшую пятницу ввел запрет на ввоз крепкого алкоголя из Чехии в Россию, сообщил руководитель ведомства Геннадий Онищенко, напоминает "Маяк".



По его словам, запрет на поставку крепкого алкоголя из Чехии может быть снят, когда в этой стране перестанут фиксироваться случаи отравлений, а Евросоюз предоставит отчет с объективной картиной происходящего.

"АН" писали, что первые сообщения об отравлении нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт, появились в Чехии в середине сентября. За это время в стране скончались уже 25 человек, еще несколько десятков пострадавших находятся в больницах, большинство из них в тяжелом состоянии.



Министерство здравоохранения Чехии полностью запретило продажу алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов на всей территории страны.