Заключенный сбежал из тюрьмы через щель размером 15х45 см для подачи еды

Из южнокорейской тюрьмы осужденный сбежал через щель для подачи еды размером 15 на 45 сантиметров. Мужчина по прозвищу "король йоги" обладает худым телосложением и хорошими акробатическими способностями, что позволяло ему с успехом заниматься кражами.

"Король йоги" за всю свою жизнь провел в тюремных камерах 23 года, пишут в понедельник местные СМИ, передает "Маяк". За это время он в совершенстве овладел техникой йоги.

Арестанту удалось сбежать 17 сентября, но уже через пять дней его поймали.