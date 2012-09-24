В Германии воры унесли банкомат и нечаянно взорвали дом

В коммуне Ноттульн на северо-западе Германии группа грабителей при попытке взломать банкомат недалеко от Мюнстера минувшей ночью случайно взорвала всё отделение банка. Повреждения получили также несколько соседних домов.



Как предполагают в полиции, грабители пытались взорвать сейф банкомата, но не рассчитали мощность взрыва. При этом сообщается, что им удалось скрыться с места преступления и забрать с собой банкомат, передает "Маяк". Выдержал ли аппарат взрыв и сколько пропало денег, не уточняется.



Ущерб, причиненный взрывом, оценили в несколько сотен тысяч долларов. В частности, здание банка, на верхних этажах которого располагались квартиры, пострадало так сильно, что, возможно, его придется снести.