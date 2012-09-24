В Крыму оппозицию выбрасывают из избирательных комиссий

Представители крымского штаба Объединенной оппозиции подали иски в суд с требованием отменить результаты жеребьевок по формированию участковых избирательных комиссий в пяти крымских округах.

Об этом сообщил сегодня "АН-Крым" глава штаба, председатель крымской организации партии «Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО на пресс-конференции в Симферополе.

Так, в ходе пресс-конференции он продемонстрировал видеосюжет Черноморской ТРК, которая освещала ход жеребьевок в различных регионах. На нем зафиксированы различные нарушения, в результате которых кандидаты в нардепы от оппозиции потеряли часть своих представителей в участкомах.

Речь идет об округах № 3 (центр в Джанкое), 7 (Ялта), 9 (центр в Первомайске) и 10 (Бахчисарайский и часть Симферопольского района) и № 5 (Керчь).

На некоторых конверты с документами представителей оппозиции в нарушение закона были помечены, а в Керчи (округ № 5) руководство окружкома проигнорировало даже гарантированную законом квоту оппозиционеров.

«В Первомайском районе представители окружкомов сами, как сумели, заготовили конверты. Скрепки ставили, как хотели, размеры конвертов... Не знаю, что у них было определяющим признаком, но ни о какой идентичности пакетов документов, которую предполагает закон, речи не идет. В Ялте вообще долго не заморачивались. Они практически ночью провели так называемую жеребьевку. Но при этом не удосужились прочитать элементарные вещи: как присваивается номер партии, как потом подсчитывается результат. Здесь шельмовали на уровне фундаментальных вещей. Здесь просто наплевали на все и поделили места, как хотели. Поэтому мы и подали в суд. У нас достаточная доказательная база — это и фото, и видео, и своевременно оформленные акты, и возражения, которые написали члены комиссий», — отметил СЕНЧЕНКО.

В данных исках содержится требование о признании результатов жеребьевок в указанных округах незаконными и их отмены.

Кроме того, представители объединенной оппозиции намерены обратиться в прокуратуру с требованием привлечения к уголовной ответственности глав окружных избиркомов, допустивших нарушения закона при проведении жеребьевок.

«Видимо, эти граждане не дочитали до конца закон. В нем сказано, что все выборные документы, включая наши возражения и жалобы, будут храниться пять лет. Удастся сменить власть на этих выборах, значит эти граждане будут сидеть в тюрьме. Удастся чуть позже сменить эту власть, мы ничего не забудем, достанем, и они будут сидеть в тюрьме. Пять лет при любых раскладах — достаточно для того, чтобы сменилась власть», — заявил СЕНЧЕНКО.