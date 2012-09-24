В Керчи семиклассник ограбил священника, молодую мать и малыша

Керченская милиция предъявила обвинение в краже и грабеже 15-летнему подростку. Ему грозит лишение свободы до шести лет.

Как сообщили в горуправлении милиции Керчи, задержанный воспитывается в неполной многодетной семье.

Впервые его привлекали к уголовной ответственности, когда подросток похитил велосипед у священника.

В конце августа подросток провожал свою знакомую, которая гуляла с ребенком, и похитил из коляски мобильный телефон женщины. Несколько дней спустя он ограбил семилетнего мальчика.

«Чтобы отобрать телефон, он попросил ребенка дать ему «мобильник», якобы найти только что утерянный свой телефон. А после долгих наборов несуществующего номера и вовсе убежал», - сообщили "АН-Крым" в милиции.