Братья Кличко потрясены смертью своего бывшего соперника

Украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко одними из первых выразили соболезнования семье своего бывшего соперника Корри Сандерса, застреленного при ограблении ресторана.

«Мы были потрясены, узнав о внезапной смерти Корри Сандерса, и хотим выразить наши искренние соболезнования его семье. Мы будем помнить Корри как великого человека, как на ринге, так и за его пределами. Он был великим бойцом с большим сердцем, который всегда представлял бокс с положительной стороны», - сказано в соболезновании.



Сандерс в 2003 году победил Владимира Кличко в чемпионском бою за титул WBO в тяжелом весе техническим нокаутом (это была 6-я защита для украинца). Бой продолжался всего 2 раунда. В конце первого раунда Сандерс левым свингом отправил Кличко-младшего в нокдаун. Он 4 раза отправлял его на пол ринга. После четвертого падения во 2-м раунде рефери остановил бой.



Через год Виталий Кличко взял реванш у Сандерса за брата, победив южноафриканца в чемпионском бою за вакантный титул WBC техническим нокаутом в восьмом раунде. В восьмом раунде рефери посчитал, что Сандерс более не способен оказывать сопротивление, и зафиксировал победу Кличко.





