Стали известны подробности гибели Корри Сандерса
24 сентября 2012, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу вечером 46-летний Сандерс находился в ресторане южноафриканского города Претория вместе с семьей, где праздновал 21-летие племянника. Он погиб, закрыв 15-летнюю дочь Маринич от пуль вооруженных грабителей.
"Он погиб как герой, потому что защищал свою девочку, когда началась стрельба", — рассказала бывшая супруга Сандерса Сунетт, которая была вместе с ним в ресторане, сообщает ИТАР-ТАСС. По ее словам, он приказал дочери лечь на пол и притвориться мертвой. Закрывая ее своим телом, 46-летний Сандерс получил пулю в живот и в руку и скончался в больнице.