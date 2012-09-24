Стали известны подробности гибели Корри Сандерса

В субботу вечером 46-летний Сандерс находился в ресторане южноафриканского города Претория вместе с семьей, где праздновал 21-летие племянника. Он погиб, закрыв 15-летнюю дочь Маринич от пуль вооруженных грабителей.

"Он погиб как герой, потому что защищал свою девочку, когда началась стрельба", — рассказала бывшая супруга Сандерса Сунетт, которая была вместе с ним в ресторане, сообщает ИТАР-ТАСС. По ее словам, он приказал дочери лечь на пол и притвориться мертвой. Закрывая ее своим телом, 46-летний Сандерс получил пулю в живот и в руку и скончался в больнице.



