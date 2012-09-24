В рейтинг наиболее влиятельных бизнес-леди мира попала россиянка
24 сентября 2012, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Журнал Fortune опубликовал вчера рейтинг, включающий пятьдесят наиболее влиятельных бизнес-леди мира. 49 место заняла генеральный директор авиакомпании "Трансаэро" Ольга Плешакова.
Лидером рейтинга в 2012 году стала глава бразильской нефтедобывающей Petrobras Мария Дас Гракас Фостер. Второе место заняла президент австралийской банковской корпорации Westpac Гейл Келли. Третью позицию Fortune отвел руководителю британской горнодобывающей Aglo American Синтии Кэрролл.
Россия не была представлена в рейтинге с 2008 года. Тогда в перечень самых влиятельных предпринимательниц включили генерального директора холдинга "Базовый элемент" Гульжан Молдажанову.