Муфтият Крыма: Митинг против «Невинности мусульман» - пиар «Хизб-ут-Тахрир»

В Духовном управлении мусульман Крым не поддерживают инициативу автономной религиозной общины «Давет» по проведению в Симферополе митинга протеста против фильма «Невинность мусульман».

Об этом в комментарии "АН-Крым" сообщил заместитель муфтия Крыма Айдер ИСМАИЛОВ.«Мы, как Духовное управление мусульман Крыма, не поддерживаем данную инициативу. Во-первых, потому что, как мы уже заявляли, данный фильм является провокацией для того, чтобы отвлечь мусульман, вывести их на улицы, на площади, на митинги и подтолкнуть к каким-либо общественным акциям, - подчеркнул ИСМАИЛОВ. - Во-вторых, мы знаем приверженность данной религиозной общины взглядам партии «Хизб-ут-Тахрир», поэтому это просто игр на чувствах мусульман».

При этом заммуфтия Крыма исключает, что митинг в Симферополе может привести к каким-либо «радикальным действиям». «Это просто пиар определенного течения, что они якобы заботятся об интересах мусульман. На самом деле, это никакой пользы ни Исламу, ни мусульманам не несет», - добавил ИСМАИЛОВ.

Напомним, в четверг, 27 сентября, на площади перед зданием Дворца культуры профсоюза состоится митинг протеста против фильма Невинность мусульман», оскорбляющего Ислам и религиозные чувства мусульман.