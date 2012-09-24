Крымские хизбы проведут митинг против скандального фильма «Невинность мусульман»

В четверг, 27 сентября, в 10 часов на площади перед зданием Дворца культуры профсоюза состоится митинг протеста против фильма «Невинность мусульман», оскорбляющего Ислам и религиозные чувства мусульман.

Об этом указано в листовках, распространяемых в местах компактного проживания крымских татар в Симферополе, а также через соцсети.

«О, мусульмане Крыма! Отбросьте молчание! Они оболгали Пророка этой Уммы – Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Мусульмане! Сколько можно?!», - говорится в листовке.

«Мы пробуждаем мусульман сплотиться в один ряд на защиту Посланника Аллаха и противостоять дезинформации, направленной на извращение личности Посланника Аллаха и искажение послания Ислама», - указано в листовке.

В ней также содержится сура из Корана: «Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку».

«О, мусульмане! Придите на митинг! Защитите свою религию!», - говорится в листовке.

Под листовкой указан ее автор: мусульманская автономная религиозная община «Давет», которая, как известно, открыто пропагандирует идеи не зарегистрированной в Украине и запрещенной во многих странах религиозно-политической панисламистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Напомним, в начале августа в Симферополе по инициативе сторонников «Хизб-ут-Тахрир» прошел митинг в поддержку народа Сирии.

Как известно, «Невинность мусульман» или «Невиновность мусульман» — антиисламский фильм, снятый в США. Фильм рассказывает о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. Фильм вызвал протесты приверженцев ислама по всему миру.

Отметим, что в России Генпрокуратура подготовила иск в суд о признании экстремистским этого фильма.

В то же время в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК) "АН-Крым" заявили, что мусульман мира специально провоцируют к определенным радикальным действиям, и тем самым пытаются утвердить негативный образ мусульманина.

«Действия, которые мы видим однозначно направлены на ненависть между исламским и не исламским миром. Выпуск фильма «Невинность мусульман», решение Берлинского суда о разрешении карикатур на Пророка и другие факты можно охарактеризовать как проявление ксенофобии. Результатом всего этого являются те волнение, которые происходят в исламских странах. Такую реакцию мусульман можно охарактеризовать так - «Что посеешь, то и пожнешь». Те силы, которые в данном случае имели целью спровоцировать мусульман, смогли достичь то, чего хотели. Цель достигнута, волна протестов покатилась, жертвой этих волнений стал посол США в Ливии Кристофер СТИВЕНС», - процитировало заместителя Муфтия мусульман Крыма Айдера ИСМАИЛОВА пресс-служба ДУМК.

ИСМАИЛОВ также добавил, что мусульманам не нужно было поддаваться на провокацию, а вести себя более взвешенно, действенно и позитивно.