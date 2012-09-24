Крымские санатории загружены отдыхающими, как в июле

Количество туристов, посетивших Крым в сентябре, выросло на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом министр курортов и туризма АРК Александр ЛИЕВ сообщил в эфире программы «Регіональній коментар» на ТРК «Эра», сообщили "АН-Крым" в Курортно-информационном центре Крыма.

По словам главы курортного ведомства, наибольшей популярностью пользуются такие курортные регионы, как Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия и Саки.

«Рост турпотока за три года в период с 1 января по 20 сентября составил 16,2%, а сентябрь текущего года в сравнении с сентябрем 2009 года дал прирост в 42,1%. Многие санатории констатируют, что в этом году сентябрь по загрузке равен июлю, поэтому мы можем утверждать, что сентябрь в Крыму - четвертый месяц лета», — отметил ЛИЕВ.

СПРАВКА. По состоянию на 19 сентября в Крыму отдохнуло 5 млн 700 тыс. туристов. Наибольший рост произошел в авто- и авиапотоке.

По мнению экспертов, ранней осенью в Крыму востребованы фестивали, крупные спортивные мероприятия, а также оздоровление в крымских здравницах.