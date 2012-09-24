В Крыму шесть человек попали в больницу, отравившись грибами

В Алуште отдыхающие отравились грибами. Пострадавшие находились на Ангарском перевале, где собирали грибы и употребляли их в пищу, сообщили "АН-Крым" в секторе связей с общественностью крымского главка МЧС.

«Когда им стало плохо, они дошли до базы отдыха «Ангарский перевал», откуда вызвали «скорую помощь». Автомобилем «скорой помощи» пострадавшие были доставлены в Алуштинскую центральную городскую больницу, где были госпитализированы с диагнозом «острое отравление», - отмечают спасатели.

Грибами отравились 59-летний севастополец, а также жители Скадовска Херсонской области 1968, 1961, 1965 и 1961 года рождения.

Кроме того, аналогичный случай произошел вчера в Бахчисарае. С диагнозом «отравление грибами средней степени тяжести» в Бахчисарайскую центральную районную больницу госпитализирована 62-летняя местная жительница.