Крымские татары хотят привлечь запад к проблемам репатриантов

Меджлис крымских татар планирует в следующем году провести масштабный международный форум, чтобы привлечь западные структуры к решению проблем репатриантов.

В Киеве опасаются, пишет сегодня российская «Независимая газета», что мероприятие актуализирует давнюю идею о предоставлении этому народу права на самоопределение на исторической родине. А Запад, вмешавшись в ситуацию, получит дополнительные козыри давления на украинскую власть.

На днях в Киеве состоялась встреча лидеров Меджлиса с дипломатами двух десятков стран и представителями влиятельных международных организаций. «Основным вопросом стало обсуждение идеи о проведении Международного форума по восстановлению прав крымскотатарского народа на своей родине, обеспечение его безопасности и гарантий развития в Украине», – сказал «НГ» глава Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ. Он отметил, что форум логично было бы провести в следующем году, когда Украина, как планируется, будет председательствовать в ОБСЕ.

Год назад, когда состоялась первая подобная встреча с дипломатами и экспертами, представители Меджлиса надеялись провести международный форум до парламентских выборов, чтобы заставить украинскую власть пойти на предвыборные уступки. Отдельные проблемы, волнующие крымских татар, за прошедшее время были решены. Например, в Симферополе завершились многолетние споры о строительстве Соборной мечети. А украинские депутаты в мае утвердили в первом чтении пылившийся годами законопроект о восстановлении прав депортированных. Ожидается, что до конца октября Верховная Рада Украины завершит работу над документом и передаст его на подпись главе государства.

В среде крымских татар, говорится в материале, нынешние уступки со стороны центральной власти называют точечными и декоративными. «Законы есть, но они не выполняются или выполняются чисто формально. Утвердили закон о региональных языках. По всей стране повышается статус русского, в западных областях региональными стали румынский и венгерский языки. А с крымско-татарским языком – ничего», – рассказал «НГ» один из активистов в среде крымских татар.

О том, что власть «слушает, но не слышит или не хочет слышать» репатриантов, заявили "АН-Крым" в ходе встречи с дипломатами в Киеве лидеры Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ и Рефат ЧУБАРОВ. «Имея множество болезненных проблем, связанных с возвращением, обустройством и необходимостью восстановления прав крымскотатарского народа в Украине, именно центральная исполнительная власть, которая, казалось бы, должна была опираться на всемерную поддержку и готовность со стороны ваших правительств и определенных международных организаций прийти на помощь Украине, начала... имитировать бурную, но безрезультатную деятельность», – обратился к иностранцам ЧУБАРОВ.

Руководитель Института украинской политики Константин БОНДАРЕНКО считает, что сейчас ситуация не является опасной с точки зрения целостности Украины, но в будущем угрозы могут возникнуть. «Учитывая демографические процессы в автономии, а также «резерв» в виде 100–150 тысяч крымских татар, проживающих на территориях переселения, но желающих в перспективе вернуться на родину, можно предположить, что через 25–30 лет вопрос об отделении от Украины возникнет», – сказал он.