В Греции мусульмане штурмуют посольство США. Протесты вызваны появлением фильма "Невинность мусульман", оскорбляющего пророка Мухаммеда. Беспорядки, вызванные кинолентой, впервые докатились и до Греции.

В центре греческой столицы на площади Омония на митинг собрались около 700 протестующих, которые направилась в сторону посольства США, они попытались прорваться через полицейские кордоны, сообщает агентство AP. В результате акция, начинавшаяся довольно мирно, завершилась столкновениями митингующих с полицией. Демонстранты стали забрасывать стражей порядка бутылками и другими предметами. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ, после чего акция прекратилась. 40 человек были задержаны полицией. В ходе беспорядков было разбито несколько автомобилей и витрин магазинов.

В Греции подавляющее большинство населения составляют православные христиане. Однако за последние полтора десятилетия здесь обосновались сотни тысяч мусульман из стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

Как сообщает агентство АР, протесты прошли также в Бангладеш, Иране и Пакистане.