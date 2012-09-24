В Севастополе на российские деньги построят школу европейского уровня

Сегодня в микрорайоне бухты Казачьей началось строительство школы на 600 учеников и детского сада почти на 300 мест.

Как сообщает собкор "АН-Крым" в Севастополе, школа обойдется в 90 миллионов гривен. Деньги на строительство школы выделило Министерство обороны России. Учебное заведение возведут в недавно застроенном районе, где проживают российские военные. Детский сад построят за счет украинского бюджета. Александр ФЕДОТЕНКОВ, командующий Черноморским флотом РФ, особо подчеркнул, что оба учебных заведения будут принимать всех детей, а не только российских военнослужащих.

Строительство школы осуществляется в рамках Соглашения Российской Федерации и Кабинета министров Украины о социально-экономическом развитии Севастополя в местах базирования Черноморского флота. Также в ближайшее время в микрорайоне Казачьей бухты возведут жилые дома для двух тысяч военнослужащих и членов их семей.

Председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА сообщил, что решение о строительстве школы было принято полгода назад. По его информации, уже сегодня на счет управления капитального строительства СГГА перечислены 25 миллионов гривен. ЯЦУБА добавил, что и школа, и детский сад будут построены по европейским стандартам.

Строители должны завершить оба объекта ровно через 14 месяцев: 21 декабря 2013 года учебные заведения планируют сдать в эксплуатацию.

В фундамент зданий школы и сада заложили капсулы с обращением к воспитанникам и преподавателям. Их вскроют в 2050 году.