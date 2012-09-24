В Ялте сильные женщины устанавливают мировые рекорды

В Ялте на пляже отеля «Бристоль» сегодня открылся II чемпионат мира по армлифтингу по версии WAA (подъем вращающейся ручки «Роллинг Тандер»).

Легкое, на первый взгляд упражнение — подъем грузов от пола одной рукой — на самом деле требует хорошей подготовки, поскольку ручка «Роллинг Тандер» вращается вокруг продольной оси, что создает дополнительные трудности при подъеме.

Соревнования проходили по системе три подхода, после которых победители имели право на рекордную попытку, передает собкор "АН-Крым" в Ялте.

В финале женского зачета борьба за титул абсолютной рекордсменки развернулась между двумя спортсменками из Украины: Людмилой ГАЙДУЧЕНКО и Ириной ПОСТНИКОВОЙ.

В ходе соревнований обе участницы установили несколько мировых рекордов. Абсолютной рекордсменкой стала мастер спорта международного класса Людмила ГАЙДУЧЕНКО, подняв77,8 килограммов, тем самым, побив мировой рекорд среди женщин, который держался восемь лет.