В Севастополе хорьки разгуливают в костюме Джеймса Бонда

В Севастополе в детском городке «Лукоморье» отметили День хорька, на котором собрались владельцы этих животных и гости.

Организаторы устроили целый ряд конкурсов среди хорьков. Первый из них – ажилити, в ходе которого изящные зверьки преодолевали туннель в виде изогнутой прозрачной двухметровой трубы, преодолевали лесенки, барьер и другие препятствия.

Второй конкурс – яичный гурман – включал поедание на скорость любимого лакомства зверьков – перепелиных яиц. Затем было катание игрушечных автомобилей, дефиле в костюмах, в числе которых - наряды пчелы, бабочки, принцессы, черепахи и даже Джеймса Бонда и зэка. Конкурс «самый любвеобильный» заключался в длительности хорькового поцелуя. Также прошло соревнование по взвешиванию. Самым крупным оказался хорек весом1550 граммов, самый маленький потянул лишь на770 г.

Кроме того, прошел конкурс и среди владельцев хорьков. Он назывался «Узнай своего любимца». Хозяевам закрывали повязкой глаза и давали в руки по очереди разных хорьков. Они должны были вслепую узнать из них своего. Семеро из 11-ти успешно справились с заданием. Примечательно, что многие узнали своих любимцев по запаху, так как у каждого хорька свой специфический запах.

По словам одного из организаторов конкурса руководителя Севастопольского клуба «Хорек – самый замечательный зверек» Алены БАБЕНКО, в настоящее время в клубе зарегистрированы полторы сотни человек, а в конкурсе приняло участие 11 зверьков, передает собкор "АН-Крым" в Севастополе.

Призы призерам вручил директор городка «Лукоморье» Николай ПОМОГАЛОВ.