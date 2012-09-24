В Ялте проходит чемпионат мира среди телохранителей (ВИДЕО)

На набережной Ялты открылся III чемпионат мира по многоборью среди телохранителей «Бодигард-2012».

На турнир съехались профессиональные телохранители из 13 стран — Белоруссии, Болгарии, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, США – всего 21 команда, передает собкор "АН-Крым" в Ялте.

В состав украинских сборных вошли офицеры, которые ежедневно обеспечивают безопасность первых лиц государства, известных политиков и бизнесменов.

После торжественного открытия прошли два этапа соревнований — пешее сопровождение VIPов и соревнования по рукопашному бою.

Перед началом состязаний аплодисменты публики вызвали выступления инструкторов по экстремальному вождению компании «Альфа-щит». Они продемонстрировали виртуозное владение автомобилем в различных ситуациях.

Не меньший интерес у зрителей вызвал и этап по пешему сопровождению VIPов. В задачу команд входили вывод персон из автомобиля и проход по набережной, где к охраняемому объекту пытались подходить «поклонники», а после из толпы нападали «террористы» с палками и ножами. Командам необходимо было показать все свое мастерство в условиях потенциальной опасности и отразить нападение с эвакуацией охраняемого объекта в автомобиль.

Особую симпатию зрителей вызвала работа украинской команды «Ника», в составе которой были только хрупкие на вид девушки. Тем не менее, впечатление от хрупкости моментально улетучилось, когда участницы команды четко и жестко обезвредили нападавшего с ножом здорового мужчину и эвакуировали охраняемый объект.

Чемпионат продлится до 25 сентября, впереди у участников - соревнования в преодолении полосы препятствий на автомобиле, стрелковые упражнения, поиск и обезвреживание взрывных устройств в автомобиле.