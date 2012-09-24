Под Керчью по холмам прыгают мотоциклисты
24 сентября 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
23 сентября, неподалеку от Керчи, в деревне Войково стартовал пятый этап открытого чемпионата Крыма по мотокроссу.
Гонки проходили в разных категориях, это зависило от объема двигателя мотоцикла, передает собкор "АН-Крым" в Керчи.
По словам организаторов, разница в возрасте участников соревнований составляет почти 50 лет: самым юным гонщикам - 7 лет. Они соревновались с 30-40-летними мотоциклистами.
Среди участников чемпионата по мотокроссу – мастера спорта, чемпионы Крыма.