Под Керчью по холмам прыгают мотоциклисты

23 сентября, неподалеку от Керчи, в деревне Войково стартовал пятый этап открытого чемпионата Крыма по мотокроссу.

Гонки проходили в разных категориях, это зависило от объема двигателя мотоцикла, передает собкор "АН-Крым" в Керчи.

По словам организаторов, разница в возрасте участников соревнований составляет почти 50 лет: самым юным гонщикам - 7 лет. Они соревновались с 30-40-летними мотоциклистами.

Среди участников чемпионата по мотокроссу – мастера спорта, чемпионы Крыма.