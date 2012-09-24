Любые решения в отношении Сирии должны проводиться только через СБ ООН

Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил - Турция считает, что любые решения международного сообщества в отношении Сирии должны приниматься с одобрения Совета Безопасности ООН.

Он сказал: "Мы продолжаем переговоры по Сирии с Россией, Китаем и Ираном", поэтому урегулирование сирийского кризиса во многом будет зависеть от дальнейшей позиции России и Китая, которые являются постоянными членами Совбеза, сообщает газета The Washington Post.

По его словам, Турция не будет оказывать прямую помощь сирийской оппозиции поставками вооружений и продолжит предоставлять ей лишь "логистическую поддержку", а также снабжать продовольствием и медикаментами сирийских беженцев. Однако он отметил, что формирования сирийских повстанцев "получают все виды помощи от стран региона и от сирийцев, живущих за рубежом".

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что рано или поздно президент Башар Асад лишится власти, "его режим прекратит свое существование. Башар политически мертв". Он подчеркнул, что "это также будет зависеть от позиции России и Китая". Он также считает, что будущее Сирии должно определяться "в соответствии с народным волеизъявлением".