Дочь бывшего президента Ирана начала отбывать тюремный срок

СМИ Исламской республики Иран сообщают, что дочь бывшего президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани в воскресенье, 23-го сентября, доставлена в тюрьму, где Фаэзе Рафсанджани проведет полгода в заключении.

Дочь экс-президента Ирана осуждена в начале этого года за распространение антиправительственной пропаганды, в интервью Фаэзе подвергла критике нарушения прав человека в Иране и экономическую политику страны.