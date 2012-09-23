Иран обвинил Siemens в поставках заминированного оборудования

Иран обвинил немецкую машиностроительную компанию "Сименс" в поставках начиненного взрывчаткой оборудования для иранской атомной промышленности, которое якобы предполагалось использовать для совершения диверсий.

С таким заявлением выступил глава комитета по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Аладина Боруджерди.



Боруджери заявил, что службе безопасности удалось предотвратить готовящуюся диверсию. “Наши специалисты из разведки смогли найти взрывчатку в оборудовании, поставленном нам для атомной промышленности, - сообщил он. – Взрыв должен был произойти в момент запуска оборудования с тем, чтобы вызвать аварию всей системы. Наши эксперты сработали блестяще”. “Данное оборудование было поставлено компанией “Сименс”, которая должна ответить за свои действия”, - подчеркнул иранский депутат, сообщает ИТАР-ТАСС.



«Сименс» сегодня отверг обвинения иранского законодателя. Компания сделала особый акцент на том, что не имеет деловых связей с иранскими предприятиями, работающими в атомной сфере.



