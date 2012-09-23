Лукашенко: другие страны должны завидовать выборам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, голосуя в Минске, что в стране созданы все условия для проведения свободных и демократичных парламентских выборов. А другие пусть завидуют.

Лукашенко подчеркнул, что «выборы проводятся не для Запада, выборы в Белоруссии, и главный их автор – белорусский народ. Как он начертит в кабинах для голосования, значит, так и будет».

Белорусский президент заявил, что в других государствах «пусть завидуют» тому, как проходят выборы в Белоруссии.

«В государствах, где выборы проходят спокойно, – это счастье. Нам не нужны революции, взрывы, мордобои, стычки», – сказал Лукашенко.



Говоря о снятии кандидатов от ряда оппозиционных партий, президент Белоруссии сказал, что эти люди – «трусы, которым нечего сказать народу».

Комментируя высказывания некоторых международных наблюдателей, в частности польских, о том, что выборы в Белоруссии проходят недемократично, президент отметил, что белорусы сами разберутся, как им жить.

«Передайте своим польским наблюдателям, пусть они научатся у нас, как проводить выборы, и со своим уставом в чужой огород пусть не лезут... Но если и на этот раз кто-то усомнится в наших выборах, то я тогда не знаю, как их надо проводить. Думаю, что придраться пока, по существу, к нашему предвыборному процессу не к чему», – отметил Лукашенко, сообщает gazeta.ru.



Основной день выборов проходит 23 сентября. Для того, чтобы выборы состоялись, в них должны принять участие более 50% от общего числа избирателей. Досрочно проголосовали 27,6%.

Выборы депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента республики) проходят по мажоритарной системе: на 110 избирательных округах должны быть избраны 110 депутатов парламента - по одному на каждом.



