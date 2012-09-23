Боксера Корри Сандерса застрелили при ограблении ресторана

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Корри Сандерс скончался в возрасте 46 лет. Южноафриканец был застрелен в результате ограбления ресторана в ЮАР. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Как рассказал очевидец, боксер просто оказался не в том месте и не в тот час. Никакого героизма. Пули одного из трех грабителей, совершивших вооруженное нападение на ресторан в Претории, попали Сандерсу в живот и в руку. Корри был доставлен в госпиталь, где через некоторое время скончался. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Сандерс провел на профессиональном ринге 46 боя, в которых одержал 42 победы (31 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Он завершил карьеру в 2008 году.