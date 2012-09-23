Саакашвили: Эти кадры они собирались подкинуть 24 сентября (ВИДЕО)

На открытии университета в Батуми вчера президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что кадры нечеловеческого обращения с заключенными Глданской тюрьмы №8 должны были быть опубликованы 24 сентября.

Новый технологический университет Саакашвили назвал первым в Восточной Европе вузом американского уровня. Обращаясь к студентам этого университета, Михаил Саакашвили не обошел стороной и тему пыток в Глданской тюрьме №8.

«В последние дни, когда мы были удручены и рассержены, у некоторых, и не только у тех, кто находится в тюремных камерах, а и у тех, кто на улице, возникло ощущение, что наступает их момент» , - заявил президент Грузии. «Это они должны были подкинуть не 17-го, а 24-го числа. Но так как мы начали расследование раньше, чем они предполагали, это было сделано 17 сентября. Естественно, это вызвало бы справедливый гнев народа и у нас бы не осталось времени на реагирование. Таков был их план. Потом бы в ходе беспорядков с выборами бы произошел коллапс. Мы немного, на одну неделю, изменили их график. У них возникло ощущение, что наступает время, когда можно будет врываться в офисы, что-то срывать, бить по головам, устраивать бунты в тюрьмах. Они ощутили, что наступает момент возврата назад», - заявил Михаил Саакашвили.



Как отметил президент, ничего из этого не будет, сообщает «Грузия Онлайн».



«Вместе с Георгием Тугуши мы создадим новую пенитенциарную систему, и её создание уже началось. Я был министром юстиции, и знаю, как в прошлом в тюрьмах били заключенных на всех уровнях. В сегодняшних тюрьмах этого почти нигде нет, а где есть - это будет искоренено», - заявил Саакашвили.



