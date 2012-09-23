В Иране студенткам запретили изучать ядерную физику, чтобы больше рожали

В Иране начали действовать новые правила для студенток, которых ограничили в выборе учебных предметов из университетского курса. Как говорят правозащитники, введенный запрет на изучение ряда предметов нацелен на то, чтобы сократить число женщин, получающих высшее образование.



Согласно новым правилам, женщинам запрещено изучать ядерную физику, кибернетику и английскую литературу. Всего же под запрет подпали почти 80 предметов, которые изучаются в 30 вузах Ирана.



Чиновники неоднократно в последние месяцы выражали озабоченность падением рождаемости в стране и обратили внимание на то, что большая часть учащихся в вузах Ирана - студентки.





