Журналистов Швеции не пускают в Белоруссию

Двум шведским журналистам, которые прибыли в аэропорт Минска вечером 21 сентября, чтобы освещать парламентские выборы, не удалось попасть в страну, обещанные аккредитации и визы они так и не получили.

Они заранее подали заявки на аккредитацию в МИД Белоруссии. По прибытии самолета в аэропорт представитель белорусского МИД, с которым они общались по вопросам аккредитации, сообщил им по телефону, что аккредитации им будут доставлены прямо в аэропорт в субботу 22 сентября в 10 часов утра, после чего им будут открыты визы для пребывания в стране.



Однако в 10 часов аккредитации не были доставлены, а представитель авиакомпании «Белавиа» сказал журналистам, что ему позвонил начальник и сообщил, что журналистам отказано в визах.

Дозвониться до сотрудника белорусского МИД, чтобы прояснить ситуацию, журналистам не удалось.

Ранее на этой неделе белорусское посольство в Москве отказало в визах корреспонденту шведского телеканала TV4 Стефану Боргу и телеоператору того же канала, несмотря на то, что у них была аккредитация на парламентские выборы.



Отношения Минска и Стокгольма стали напряженными после того, как в начале июля с борта шведского самолета, несанкционированно пересекшего границу Белоруссии, над Минском и Минской областью были сброшены плюшевые мишки с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку защиты свободы слова в Белоруссии.



