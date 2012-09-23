Референдум о запрете курения пройдёт в Швейцарии

Граждане Швейцарии решат на референдуме, стоит ли запретить курение в общественных местах. С инициативой под названием "Защита от пассивного курения" выступила Швейцарская легочная ассоциация при поддержке партий левого толка и около 50 организаций по охране здоровья, защите прав потребителей, а также профсоюзов.



Они предлагают ужесточить вступивший в силу в 2010 году федеральный закон, запрещающий курение в закрытых общественных помещениях, передал "Маяк".

Сейчас лишь в 8 из 26 швейцарских кантонов, включая Женеву, запрещено курить в любых закрытых помещениях. В остальных кантонах допустимо дымить в барах, кафе и ресторанах при условии, что их площадь не превышает 80 кв. метров или в более крупных помещениях, где есть разделение на зону для курящих и для некурящих.



Авторы инициативы тем самым хотят уберечь людей от последствий пассивного курения, от которых в год во всем мире, по данным ВОЗ, умирают около 600 тысяч человек.

Швейцарская легочная ассоциация подчеркивает, что предлагаемый запрет не будет распространяться на курение дома или на открытом воздухе.