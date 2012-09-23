Президент Хорватии Иво Йосипович застрял в лифте Загреба. ВИДЕО

В Загребе в субботу президент Хорватии Иво Йосипович на полчаса застрял в лифте. Случилось это во время визита главы государства в Сербскую православную гимназию для участия в конгрессе сербской молодежи.

Из-за инцидента начало мероприятия пришлось отложить. Участникам конгресса сказали, что президент опаздывает из-за "технических проблем", передал "Маяк". Но подробности очень быстро стали известны местным журналистам.