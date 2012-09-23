Бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт критикует немецкий «национал-эгоизм»

Бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт награждён Вестфальской премией мира. Церемония награждения прошла в субботу, в историческом зале ратуши Мюнстера. Премия вручена за активную деятельность, которая способствовала мирному объединению Европы.

«Это неожиданная честь для меня» - заявил 93-летний Гельмут Шмидт.

В своей благодарственной речи Шмидт подверг критике немецкий «национальный эгоизм» и поведение Германии в борьбе с еврокризисом. По его мнению, канцлер Ангела Меркель, Центральный банк Германии и Конституционный суд не должны вести себя как главные актёры и центр Евросоюза: «Мы, немцы не должны стать причиной развала или гибели великого проекта - Европейского Союза», - предупредил Шмидт.



Бывший канцлер отметил, что, к сожалению, часть общественного мнения в Германии, «сформирована под влиянием национал - эгоистической точки зрения».

Шмидт также недоволен институтами Европейского Союза. По его мнению, ЕС не сделал «эффективных шагов» по созданию общеевропейской Конституции.



