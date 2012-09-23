В Германии мусульмане вышли на демонстрации

Мусульмане, проживающие в Германии, вышли в субботу на демонстрации против антиисламского видео. «Уважение ко всем религиям. Остановите фильм», - призывали мирные демонстранты в немецком Дортмунде.

В центре города собрались около 1500 мусульман: некоторые из них держали плакаты с надписями: «Нет - насилию, да – толерантности», другие несли немецкие флаги и показывали фотографии, на которых мусульмане и христиане читают вместе религиозные писания. Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что ультраправые силы в Германии хотели устроить публичный показ «Невиновности мусульман».



Министр экономического развития и сотрудничества Германии Дирк Нибель заявил: «Такой фильм нельзя показывать. Те, кто опираются в данном вопросе на безграничную свободу выражения мнения, понятия не имеет, к каким конфликтам это может привести». По официальной статистике сегодня в Германии проживает около 4 миллиона мусульман.

Мария Бёмер, уполномоченная правительства Германии по делам мигрантов также выступила против публичного показа фильма: «Тех, кто собирается это сделать, не интересует искусство или свобода мнений. Они хотят просто нарушить общественный порядок», заявила Бёмер «Frankfurter Allgemeine Zeitung».



Примечательно, что в отношении действий панк-группы Pussi Riot высказывания немецких политиков носили совершенно другой характер. СМИ писали об ущемлении свободы слова, о преследовании юных деятелей искусств из-за их антиправительственных выступлений, а не о том, что их акции могут затрагивать религиозные чувства верующих христиан.



